Cette avancée fait suite à une forte mobilisation syndicale et politique menée la veille à Amiens, redonnant espoir aux employés après quatre mois d'incertitude totale.

Un dialogue officiel amorcé avec la Région

Les salariés et la direction de ce site industriel basé à Bapaume ont validé le lancement de négociations officielles avec les services du Conseil régional. Cette décision fait suite aux rassemblements organisés devant le siège de la collectivité à Amiens. Lors de cette journée, une délégation a été reçue par différentes forces politiques, notamment le Rassemblement national et le groupe Écologiste, avant un arbitrage favorable de la présidence de la Région. Les pourparlers viseront à structurer un accompagnement financier direct pour sécuriser le plan de retour à l'activité.

Un projet collectif pour la filière industrielle locale

Cette démarche commune, partagée entre les salariés et leur dirigeant Ludwig Czelecz, dépasse le simple cadre de la sauvegarde des emplois directs. L'objectif partagé par les repreneurs et le député François Ruffin, présent lors de l'officialisation sur le site, consiste à transformer cette relance en un levier de diversification pour l'ensemble du tissu économique territorial. En s'appuyant sur les forces vives de l'usine, le plan vise à attirer de nouveaux investisseurs privés ainsi que des compétences pointues pour moderniser l'outil de production.

L'officialisation de cette offre de reprise pose les bases d'un nouveau modèle de gouvernance locale. Le succès des négociations financières à venir déterminera la capacité du territoire à pérenniser cette dynamique industrielle.







