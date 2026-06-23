



Le dernier baromètre publié par Qualisocial et Ipsos révèle une situation préoccupante pour les salariés des Hauts-de-France, qui affichent le taux d’épuisement le plus élevé de France. Avec un score de qualité de vie au travail (QVCT) de 57,12 sur 100, la région se classe dernière parmi les 12 régions françaises. Environ 25,7 % des salariés rapportent une dégradation de leur santé mentale, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. Malgré cette situation alarmante, la solidarité entre collègues se distingue comme un point d'appui vital, bien que fragile.

Le rapport souligne que 41,6 % des employés de la région éprouvent un épuisement fréquent, souvent lié à des facteurs émotionnels et organisationnels plutôt qu’aux conditions physiques de travail. De plus, seulement 62,4 % des salariés se disent satisfaits de leur relation avec leur manager, un indicateur critique qui pourrait expliquer en partie l'ampleur du malaise au travail. Le manque de soutien entre collègues exacerbe également le problème, avec près de la moitié des travailleurs déclarant ne pas pouvoir compter sur leurs pairs.

Malgré ces défis, le baromètre met en lumière que les initiatives de prévention en santé mentale sont jugées efficaces par 70,5 % des salariés ayant accès à ces dispositifs. Toutefois, l'accès à ces ressources reste limité : 52,8 % des salariés déclarent avoir accès à au moins une action de prévention en santé mentale, contre 56 % au niveau national. Pour améliorer la situation, il est impératif d'élargir l'accès à ces programmes et d'en faire une priorité régionale afin de transformer la solidarité déjà présente en levier durable pour le bien-être au travail.