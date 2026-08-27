Installés sur les hauteurs du village, les deux hébergements offrent une vue sur la forêt et le rocher de Dabo, dans un cadre pensé pour les séjours au calme. Les deux dômes proposent des superficies différentes : 40 m² pour le premier, prévu pour deux personnes, et 52 m² pour le second, qui peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Chacun dispose d’une terrasse privative de 75 m², offrant un cadre privilégié pour profiter pleinement du calme et de la nature environnante. Bain nordique, sauna, vue dégagée sur le Rocher de Dabo, tout est pensé pour se ressourcer au calme.

Renforcer l’offre touristique

Le projet a été accompagné par Moselle Attractivité dès ses premières étapes, notamment pour les questions liées à l’ingénierie touristique et aux démarches de financement. Le Département de la Moselle a également apporté son soutien au projet. Au total, 348 000 euros hors taxes ont été investis pour créer ces deux hébergements, avec une subvention départementale de 40 000 euros.

Situés à proximité de Sarrebourg, les Lodges Dômmert viennent compléter l’offre d’hébergement touristique du secteur. Leur implantation permet aux visiteurs de profiter de l’environnement naturel de Hommert et de découvrir les paysages et les sites touristiques des environs.