Le Centre Hospitalier (CH) de Toul s'apprête à faire sa mue. Ce mardi 15 septembre, la direction de l'établissement a franchi un cap décisif dans le cadre de sa restructuration globale en dévoilant l'architecte retenu pour piloter les opérations. Grâce au soutien technique et médical du CHRU de Nancy, le marché de maîtrise d'œuvre a été confié à l'agence CRR Écritures Architecturales. Ce vaste plan de modernisation, baptisé Hôpi’Toul 2030, représente une enveloppe globale de 36 millions d'euros.

Une extension des capacités de l'infrastructure

L'enjeu principal de ce projet réside dans l'adaptation de l'hôpital de Toul aux nouvelles exigences démographiques et médicales du territoire. Le programme de travaux prévoit la création nette de plus de 26 lits d’hospitalisation afin de renforcer les capacités d'accueil globales. Une attention particulière est portée à la fin de vie avec l’ouverture de 5 lits de soins palliatifs. Sur le plan technique, le bloc opératoire bénéficiera d'une rénovation complète et intégrera notamment un dispositif innovant de type SurgiCub, destiné à optimiser la sécurité et la flexibilité des interventions.

Une réorganisation des flux pour la médecine ambulatoire

Parallèlement, l'architecture d'Hôpi’Toul 2030 redessinera le parcours de soins. L'établissement va se doter d'un pôle ambulatoire unifié regroupant les consultations et l'hôpital de jour, directement connecté à une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire. Ce décloisonnement structurel s'accompagnera d'un accueil centralisé plus lisible pour les usagers et d'une refonte complète de la chaîne logistique interne. Cette alliance stratégique entre un hôpital de proximité et le CHRU nancéien garantit ainsi le maintien d'une offre publique de pointe ancrée au cœur du territoire.