Réuni le 15 octobre à Amiens, le Comité unique de programmation des fonds européens a validé près de 71 millions d’euros de financements pour accompagner 172 projets en Hauts-de-France.

Dans le Valenciennois, quatre projets d’Alstom représentent un investissement global de 40 millions d’euros, pour un soutien européen prévu de 10 millions afin de moderniser les processus industriels et développer les outils numériques du ferroviaire. Deux projets de jumeaux numériques doivent notamment préparer la conduite des trains à distance et mieux anticiper le comportement du matériel roulant. Les autres portent sur l’intelligence artificielle appliquée à l’ingénierie et sur un système numérique commun aux métiers et aux sites régionaux du groupe.

À Lille, le CNRS et l’Université de Lille bénéficient de 833 000 euros pour développer des micro-batteries solides destinées notamment à la santé, à l’aérospatial et à l’industrie. Avec, en perspective, l’émergence d’une filière de production régionale.

Dans le Pas-de-Calais, Hesdin-la-Forêt obtient un peu moins trois millions d’euros pour restaurer et valoriser son patrimoine, dont le beffroi, améliorer l’accueil touristique et créer une Micro-Folie.

Cette programmation intervient alors que se prépare le budget européen 2028-2034. Selon la Région, les premiers échanges avec l’État ont confirmé le principe de chapitres régionaux placés sous la responsabilité des Régions. Le montant de la future enveloppe destinée aux Hauts-de-France reste toutefois à préciser.