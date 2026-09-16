Le groupe IDKIDS - qui détient plusieurs marques comme Okaïdi, ou Oxybul éveil et jeux – est en redressement judiciaire depuis plusieurs semaines maintenant. Pour y faire face, le groupe a été conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP (une law firm internationale avec près de 1 100 avocats sur trois continents), et Cornet Vincent Ségurel (un des premiers cabinets d’avocats français, avec 330 professionnels du droit des affaires, dont plus de 230 avocats et juristes, sont implantés à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rennes).

Les plans de redressement doivent permettre au groupe IDKIDS de mettre en œuvre un plan de retournement de son activité, associé à une restructuration de son endettement, de nature à en assurer la pérennité et à maintenir le niveau de l’emploi. À la suite de ces procédures de redressement, IDKIDS a cédé sa filiale Jacadi, l'une des marques emblématiques de la mode enfantine haut de gamme.

Cette dernière appartient désormais au groupe Deveaux, qui détient également les enseignes Armand Thierry, Toscane et Jacqueline Riu.