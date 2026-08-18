«Depuis 2016, la région Hauts-de-France s’est fixée comme engagement de ne fermer aucune gare ni aucune ligne de notre réseau de trains régionaux. Pourtant Abbeville-Le Tréport-Mers a été fermée en mai 2018 pour des raisons de sécurité. Cela devait être temporaire mais depuis cette date, nombre de promesses et d’engagements se sont succédés, à tous niveaux», ne décolère pas Brigitte Troquet, présidente du comité de sauvegarde et de développement des lignes ferroviaires du Tréport-Mers.



Un potentiel de 2 000 voyageurs par jour

L’association, qui compte 200 adhérents, vient de rendre public une nouvelle étude réalisée en collaboration avec la Fnaut (Fédération nationale des associations d'usagers des transports) Hauts-de-France et par le cabinet parisien Transmission spécialisé dans le ferroviaire, sur la pertinence de reconstruire à neuf les 34 km de voies : «Oui, la réouverture est justifiée, répond Brigitte Troquet, épaulée par de nombreux élus locaux. Cette étude montre un potentiel de 2 000 voyageurs par jour soit 125 voyageurs par train, porté par la dynamique des trajets en TER qui est en croissance de 25% entre 2019 à 2024».

Les trains faisaient notamment un arrêt à Feuquières-en-Vimeu, à Woincourt, bassin riche de PME/PMI : «C’était idéal pour les salariés», souligne-t-elle. Depuis, des trajets aller/retour sont effectués plusieurs fois par jour par bus TER/Trans 80 et desservent les anciennes haltes ferroviaires : «L’été avec les vacanciers, c’est compliqué d’autant que cette année, il y en a beaucoup dans les villes sœurs [ndlr : Mers-les-Bains, Le Tréport, Eu]. Avec les travaux de la centrale de Penly, les besoins vont encore augmenter», assure-t-elle.

Des solutions pour faire baisser la facture

Pour Brigitte Troquet, la fréquentation de la ligne serait dans la moyenne de celles récemment réouvertes comme par exemple Montréjeau-Luchon, qui enregistrerait 125 000 voyageurs annuels au lieu des 60 000 prévus : «Souvent le financement est 100% région, précise t-elle. Dans notre cas, cela coûterait moins de 100 millions d’euros. Christophe Coulon, vice-président chargé des transports, dit que la région ne peut pas financer les travaux de reconstruction».

Une ineptie, selon elle, car l'État aurait signé un protocole dans lequel il s'engagerait à hauteur de 20% dans les travaux : «De même, la région refuse de faire payer la taxe mobilité de 0,15% sur les masses salariales des entreprises, qui rapporterait 70 millions par an et correspondrait pile au coût des travaux de la ligne, s’offusque-t-elle. La collectivité pourrait demander des aides de l’Europe au titre de la transition écologique. Voyager en train, réduit le trafic routier tout en permettant de faire des économies financières de carburant. On est au fin fond des Hauts-de-France. Ils n’ont rien à faire de nous».

Pour les deux associations, il est indispensable que la région Hauts-de-France relance ce dossier. Dans ce sens, la nouvelle étude vient d’être transmise à Christophe Coulon afin de le faire changer d’avis.