Le dynamisme de la commune repose sur une population jeune, avec 60,7% d'habitants de moins de 40 ans, et un pôle universitaire majeur de 51 000 étudiants. Deuxième bassin d'emploi du Grand Est, la métropole offre un cadre économique solide labellisé «French Tech». Cette vitalité garantit une demande locative constante pour les appartements anciens, dont le prix médian s’établit à 2 241 €/m². Le secteur se montre particulièrement rentable pour les petites surfaces : un T2 de 32 m² dans le quartier Boudonville peut ainsi dégager jusqu'à 5,7% de rentabilité brute.

Le retour des acheteurs et la diversité des quartiers

Après un ralentissement, le volume des ventes a retrouvé toute sa vigueur. Ce rebond est largement soutenu par les primo-accédants, rassurés par des prix accessibles. Les investisseurs ciblent en priorité les T2 pour les étudiants, tandis que les jeunes couples recherchent les T3. Les dynamiques varient selon les secteurs : l’hypercentre Léopold - Ville vieille culmine à 2 845 €/m² dans l'ancien, alors que le quartier Centre-ville-Charles III propose du neuf à 4 459 €/m². Pour les budgets plus restreints, les familles se tournent vers les communes périphériques comme Tomblaine.

Avec des loyers médians préservés de toute réglementation stricte (10,6 €/m² hors charges dans la zone la plus chère) et un réseau de transport décarboné en pleine expansion, le marché immobilier nancéien confirme son statut de valeur refuge au sein de l'économie régionale.