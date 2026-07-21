À Saint-Quentin, l’accessibilité et la position du territoire dans les échanges avec les Hauts-de-France constituent des atouts pour les entreprises à la recherche de locaux ou de foncier. Le secteur de Chauny-Tergnier peut de son côté capitaliser sur son environnement industriel et sa proximité avec le bassin de Compiègne. Plus largement, les investissements publics dans les infrastructures restent un élément déterminant pour accompagner l'activité économique : en 2026, le Département de l'Aisne prévoit notamment 13,9 millions d'euros pour les routes départementales, un investissement qui participe à la qualité des connexions entre les différents bassins économiques.

L’immobilier d’entreprise devient plus sélectif en France

À l’échelle nationale, le marché de l’immobilier d’entreprise devient plus sélectif : les investisseurs privilégient les territoires capables de combiner accessibilité, foncier disponible, infrastructures et perspectives de développement économique. Dans ce contexte, les départements situés à proximité des grands corridors logistiques peuvent tirer leur épingle du jeu, à condition de proposer des zones d’activités adaptées et de transformer les infrastructures en véritables leviers d’implantation. Pour l’Aisne, l’enjeu est donc de convertir ses atouts géographiques et ses projets d’aménagement en nouvelles implantations, en emplois et en investissements privés.