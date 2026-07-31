Un feu de forêt s'est déclaré le 29 juillet sur les communes de Couchey et de Marsannay-la-Côte, mobilisant d'importants moyens de secours. Dijon et Dijon Métropole ont salué l'engagement des équipes intervenues sur le terrain et rappelé les mesures de précaution à adopter face aux fumées, dans un contexte de fortes chaleurs.





Les recommandations face aux fumées





Les autorités recommandent de limiter les déplacements et le temps passé à l'extérieur, ainsi que d'éviter toute activité physique en plein air. Il est également conseillé de ne pas s'exposer au panache de fumée, de maintenir portes et fenêtres fermées, de n'aérer les logements que lorsque les conditions le permettent et, si possible, d'arrêter les systèmes de ventilation mécanique. Les automobilistes sont invités à garder les vitres de leur véhicule fermées à proximité de la zone concernée.





Il est aussi recommandé de ne pas faire sécher le linge à l'extérieur et d'éviter l'utilisation de produits susceptibles de dégrader la qualité de l'air. Une vigilance particulière est demandée pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes les plus fragiles.





Des précautions à maintenir après l'incendie





Après la dissipation des fumées, les autorités conseillent de nettoyer le mobilier de jardin et les équipements extérieurs avant leur utilisation, de rincer soigneusement les fruits, légumes et herbes aromatiques du jardin avant leur consommation, ainsi que de se laver les mains après toute activité à l'extérieur.





Les habitants sont invités à consulter un professionnel de santé en cas de difficultés respiratoires ou de symptômes inhabituels. Les autorités invitent également les habitants à respecter les consignes des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre et à réserver les appels aux services d'urgence aux situations nécessitant une intervention.



