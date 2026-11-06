La propriétaire du gîte de Wintzenheim (Haut-Rhin) où onze personnes, dont dix en situation de handicap, avaient péri dans un incendie en 2023, sera jugée pour homicides involontaires et blessures involontaires, a annoncé vendredi la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Selon le calendrier prévisionnel, le procès devrait avoir lieu du 25 janvier au 10 février, a-t-elle précisé dans un communiqué, confirmant des informations de Ouest-France.

Le juge d'instruction, dans une ordonnance du 21 octobre, a suivi les réquisitions du parquet qui, le 10 septembre, avait demandé "le renvoi de la propriétaire des gîtes et de la société SASU EDL, gestionnaire des gîtes, dont la propriétaire des gîtes est l'associée unique".

Elles seront jugées pour homicides involontaires et blessures involontaires.

Placée sous contrôle judiciaire, la propriétaire était la seule mise en examen dans ce dossier.

L'ancien maire de Wintzenheim, commune voisine de Colmar, et son adjoint à l'urbanisme étaient eux placés sous le statut, plus favorable, de témoin assisté.

Le 9 août 2023, dix adultes en situation de handicap mental léger et un accompagnateur sont décédés lors de l'incendie de ce gîte. Ils étaient âgés de 23 ans à une cinquantaine d'années.

Selon la mairie, le bâtiment, une ancienne grange rénovée quelques années auparavant, n'était ni déclaré, ni conforme aux normes.