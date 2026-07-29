Plusieurs milliers de personnes ont regagné leur domicile, après avoir été évacués pendant plusieurs jours en raison des incendies, a annoncé le préfet de la région de Madrid, au moment où les autorités travaillent toujours à contenir le feu, le pire de l'histoire dans cette zone.

Concrètement, "24.000 personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile et 20.000 autres sont sorties de confinement dans la région de Madrid", a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi sur X Francisco Martín Aguirre.

Les autorités régionales avaient annoncé la levée des restrictions pour 15H00 GMT mardi pour 13 localités de cette zone aride mais relativement peuplée, à environ 50 kilomètres de Madrid.

Les pompiers "poursuivent" leurs efforts "pour consolider les progrès réalisés" mardi, ont-ils indiqué de leur côté sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent "sans incident".

Selon les services de secours sur X, il n'y a "pas eu de reprises" de feu dans la nuit.

La fenêtre de bonnes conditions météorologiques pour tenter de maîtriser le feu est toutefois passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourrait compliquer le travail des pompiers sur place.

"L'amélioration des conditions météorologiques dans la nuit", ainsi que "le travail" des pompiers et militaires, "ont contribué à réduire l'intensité du feu et à favoriser la stabilisation du périmètre, ce qui facilitera le contrôle définitif de l'incendie", a ainsi indiqué la préfecture de la région de Madrid.

"Il faut rester prudent, compte tenu de l'ampleur de l'incendie et du début d'une nouvelle vague de chaleur. Les efforts se concentreront sur la sécurisation du périmètre, la surveillance de nouveaux foyers et le refroidissement des zones afin d'atteindre le contrôle et la stabilisation de l'incendie avant que la situation météorologique ne se dégrade à nouveau", a-t-elle poursuivi sur X.

Mercredi matin, les habitants du village d'Aldea del Fresno, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, ont pu regagner leurs domiciles après la levée de l'ordre d'évacuation mardi, mais les environs étaient encore très embrumés à cause de la fumée, et on pouvait sentir une forte odeur de brûlé, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

L'incendie de la région de Madrid, ainsi que le gigantesque feu d'Ávila, à quelques kilomètres de là, dans la région voisine de Castille-et-León, ont ravagé 77.0000 hectares dans une série inédite pour le pays.

Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait dit mardi aux journalistes que les opérations de mercredi viseraient à maîtriser les flammes, près d'une semaine après le début du brasier.

Les feux de forêt ont déjà ravagé 207.000 hectares de terrain à l'échelle nationale depuis le début de l'année.

La superficie partie en fumée ces sept derniers mois est l'une des plus importantes en vingt ans de mesures, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS).

Les autorités espagnoles ont communiqué des chiffres légèrement différents, mais de même ordre de grandeur, confirmant une dévastation d'une ampleur exceptionnelle.