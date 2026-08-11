Organisée en collaboration avec la Banque de France, cet événement vise à présenter les résultats d'une analyse approfondie sur la situation économique et financière du secteur. Les participants auront l'opportunité d'explorer les dynamiques en cours sur le territoire, ainsi que de s'engager dans des discussions enrichissantes lors d'un temps d'échanges libre.

Le programme débute par un accueil café suivi de plusieurs interventions clés. Après un mot d'accueil de Santenov Dijon Bourgogne, les intervenants aborderont les tendances du secteur de la santé en 2025 et fourniront un panorama détaillé de l'évolution de l'activité santé dans la région, avec des données fournies par la Banque de France. La matinée se conclura par un moment de networking, permettant aux acteurs présents d'échanger sur leurs expériences et projets.

Cet événement gratuit est ouvert à tous, mais une inscription préalable est requise pour participer. Santenov Dijon Bourgogne joue un rôle central dans la fédération des acteurs du secteur, incluant entreprises et laboratoires, pour faire progresser les initiatives en santé.