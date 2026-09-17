"Je n'ai organisé aucune fuite": mis en cause par La France insoumise, qui demande sa démission, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est défendu jeudi d'avoir révélé à la presse une information inexacte sur la drogue qu'aurait détenue l'eurodéputée Rima Hassan en avril lors de sa garde à vue.

Auditionné par la commission spéciale sur la loi intégrale sur les violences sexuelles jeudi matin, Laurent Nuñez a été interrogé par plusieurs députées insoumises sur les révélations mercredi de Complément d'enquête.

Selon l'émission, qui doit être diffusée jeudi soir sur France 2, le ministre de l'Intérieur "en personne a en partie contribué à la diffusion de cette fausse information".

Ce jour-là, "je suis interrogé en off par des journalistes qui ont toutes les informations" sur la garde à vue en cours de Rima Hassan et "les imputations qui lui sont prêtées d'être en possession de drogue", a expliqué Laurent Nuñez.

"On m'interroge, c'est tout, sur des informations qui sont déjà dans la presse depuis le milieu de la journée. On est (alors) en fin d'après-midi", a-t-il relevé.

"Ca n'est pas normal que des journalistes aient ce niveau d'information", a-t-il poursuivi avant de se défendre: "Je n'ai organisé aucune fuite. Je suis dans un déplacement, les médias ont tout, toutes les informations, je ne sais pas comment ils les ont eues".

"Et dans cette conversation, j'incite à la prudence", a-t-il assuré.

"Si vous essayez de faire croire à travers cette émission que le ministre de l'Intérieur a organisé des fuites pour nuire à Mme Rima Hassan, mais c'est vraiment n'importe quoi", a-t-il dénoncé.

Il doit partir

Des propos interprétés par plusieurs cadres de La France insoumise comme un aveu de culpabilité.

"Visiblement mal à l'aise, le ministre de l'Intérieur reconnaît avoir confirmé des informations couvertes par le secret de l'enquête à propos de la garde à vue de Rima Hassan", a écrit sur X Manuel Bompard.

"C'est une très grave violation de la loi, inédite de la part d'un ministre en exercice. Il doit partir", a poursuivi le coordinateur national, à l'unisson de son mouvement qui demande depuis mercredi soir sa démission.

"La barbouzerie gouverne !", a accusé pour sa part Jean-Luc Mélenchon, candidat insoumis à l'élection présidentielle.

Le 2 avril, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan est convoquée et placée en garde à vue pour apologie de terrorisme pour l'un de ses posts sur X.

Plusieurs médias, dont l'AFP citant une source proche du dossier, font état de la découverte par les policiers d'une petite quantité de drogue de synthèse dans le sac de l'eurodéputée LFI.

Mais l'enquête sur une éventuelle détention de stupéfiants sera classée sans suite quelques jours plus tard par le parquet de Paris après analyse des deux contenants retrouvés.

Le 2 avril, de retour d'un déplacement à Bordeaux avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez, interrogé dans le train sur la présence de drogue dans le sac de l'eurodéputée, a dit, selon l'un des journalistes interrogés par l'émission et cités mercredi dans un article de franceinfo: "Il se peut que ce soit exact", évoquant "un truc de synthèse" pour le premier produit et "un dérivé de la cocaïne" pour le second, ajoutant "qu'il ne s'y connaît pas trop".

D'après un autre journaliste cité par franceinfo, le ministre a donné "le point de vue de Rima Hassan, qui, lors de sa garde à vue, explique qu'elle a acheté ces substances en Belgique et qu'elle pensait que c'était autorisé".

"De tels faits, s'ils venaient à être confirmés, revêtiraient une exceptionnelle gravité et caractériseraient une atteinte supplémentaire au secret de l'enquête ainsi qu'à la présomption d'innocence", a réagi mercredi soir le conseil de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth.

L'avocat demande l'ouverture d'une information judiciaire pour "identifier sans délai les personnes à l'origine de ces fuites et d'en comprendre les motivations" ainsi que l'audition par un juge de Laurent Nuñez "dans les meilleurs délais".

Rima Hassan doit comparaître les 19 et 20 octobre pour apologie du terrorisme.

Les révélations de Complément d'enquête jettent aussi la lumière sur la question de la protection des sources des journalistes et celle de la pratique du off, courante entre les politiques et la presse.