Menée durant trois semaines à travers tout le territoire picard, cette initiative de proximité visait à dynamiser la création, la reprise et la transmission d'entreprises à travers 13 ateliers thématiques.

Le jeudi 15 octobre 2026, l’association Initiative Somme France Active Picardie (ISFAP) et la CCI Amiens-Picardie ont réuni plus de 400 professionnels à Amiens pour la soirée de clôture de l’événement «Entreprendre Demain».

Un maillage territorial fort pour dynamiser l'économie locale

Pour clore une tournée de trois semaines à travers la Picardie, la soirée finale a mis en lumière un bilan quantitatif exceptionnel. Au total, ce sont 13 ateliers de proximité qui ont été déployés au plus près des territoires grâce au soutien de nombreuses communautés de communes. L'initiative a mobilisé plus de 400 participants, dont 140 intervenants et partenaires économiques, bancaires et institutionnels. Ce parcours visait à croiser les regards et partager des expertises de terrain afin d'accompagner au mieux les créateurs, repreneurs et cédants locaux.

L'anticipation au cœur des stratégies de transmission

La conférence s’est ouverte sur un défi économique de taille : les 500 000 entreprises à céder en France d’ici dix ans. Face à cette urgence, Fany Ruin, présidente de la CCI Amiens-Picardie, a rappelé que l’anticipation reste la clé indispensable pour organiser le passage de relais en toute confidentialité. Selon elle, cette démarche est essentielle pour préserver les emplois et les savoir-faire locaux. Xavier Capron, Estelle Morcant-Riquier et Hervé Ducrocq ont posé le cadre de ces échanges, enrichis par les témoignages de nombreux experts venus guider les porteurs de projets à chaque étape réglementaire et financière.

Si les rideaux se baissent sur cette édition d’« Entreprendre Demain », la dynamique territoriale, elle, ne s’arrête pas là : les experts d'ISFAP et de la CCI continuent d'accompagner quotidiennement l'écriture de ces nouvelles pages entrepreneuriales.