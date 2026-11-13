La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, se rendra la semaine prochaine au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, pour son premier déplacement en Chine depuis son arrivée à ce poste, a annoncé vendredi le gouvernement nippon.

Cette visite intervient dans un contexte tendu entre les deux voisins, depuis que Mme Takaichi a suggéré en novembre 2025 que Tokyo pourrait intervenir en cas d'attaque contre Taïwan, île dont Pékin revendique la souveraineté.

"La Première ministre Takaichi doit se rendre aux Philippines et en Chine du 16 au 19 novembre pour participer aux réunions au sommet liées à l'Asean et au sommet de l'Apec", a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement japonais, Masanao Ozaki.

Cette visite en Chine sera sa première depuis son arrivée aux affaires en octobre 2025.

Au sommet de l'Apec, Mme Takaichi évoquera des questions telles que "le commerce et les investissements, l'intégration économique régionale, la résilience économique et énergétique, l'économie numérique (...) et présentera la position du Japon sur ces sujets", a détaillé M. Ozaki.

Voisin important

Tous les regards seront cependant braqués sur les éventuelles interactions entre la Première ministre nippone et le président chinois Xi Jinping. Les analystes estiment qu'une rencontre bilatérale entre les deux dirigeants est très improbable.

Dans ce contexte de froid diplomatique, Mme Takaichi a qualifié le mois dernier la Chine de "voisin important" et s'est engagée à bâtir une relation stable, lors d'un discours de politique générale.

Mais elle a ajouté que le Japon allait également "affirmer fermement les positions de notre pays" et "appeler vigoureusement à un comportement responsable".

Bien que Pékin ait refusé de tenir des pourparlers ministériels avec le gouvernement de Mme Takaichi, M. Xi a envoyé un message de condoléances à la famille de l'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda, décédé le mois dernier, le qualifiant d'"ami de longue date du peuple chinois".

En septembre, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a déclaré que les relations avec Tokyo "attendaient d'être à nouveau normalisées" lors d'une rencontre avec l'ancien ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya, qui dirigeait alors une délégation commerciale à Pékin.

Avant son déplacement à Shenzhen, Mme Takaichi se rendra à Manille pour une réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), qui compte 11 pays.

M. Ozaki a précisé qu'une réunion du Quad, qui inclurait les dirigeants des quatre pays de ce groupe de coopération militaire et diplomatique informelle - Australie, Inde, Japon et États-Unis - était en cours d'organisation en marge de l'Asean.