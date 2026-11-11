Pour EcoFrost, Bonduelle, Tourniayre, Ajinomoto, Nigay, les Rillettes de l’Ermitage, Pomliberty, Cristal Union, Arc Food… Les DRH attendaient 160 personnes candidates à un job dans un secteur d’activité qui emploie 15 000 salariés dans les trois départements picards. Le principe est d’avoir un tête-à-tête détendu, où chacun peut s’exprimer librement. Les métiers sont tous différents et les contrats peuvent être en CDI, CDD intérim selon les entreprises. Des jeunes diplômés, des chômeurs de longue durée, des candidats en reconversion se sont déplacés. Certains repartent avec l’assurance d’avoir un deuxième entretien, il arrive parfois que l’embauche soit très rapide.

La mobilité des demandeurs d'emplois s'organise

Maryse Fagot, conseillère régionale, était présente à cette occasion. Elle co-préside avec la sous-préfète de Péronne, le CLPE, (contrat local pour l’emploi), qui est un contrat État/Région. «Nous organisons tous les deux mois une réunion avec tous les acteurs de l’emploi que sont France travail, la formation, l’apprentissage. Nous faisons un gros travail avec les lycées professionnels, celui de Ham, le Sacré Cœur, le lycée Mendès France, le lycée des Métiers du vivant [ndrl lycée agricole], tous situés à Péronne. La prochaine thématique sera consacrée à la réindustrialisation et s’adressera aux femmes».

Le CLPE travaille sur la mobilité en relation avec France travail. L’association Saint-Jean, basée à Péronne, a pour sa part mis en place des voiturettes pour les aides à la personne, les employés, les personnes conviées à un entretien pour un recrutement, à une formation et n’ayant pas de moyens de locomotion. Il y a aussi des prêts de scooter et de vélos électriques. L’association Saint-Jean gère aussi le garage solidaire situé à côté des locaux de France Travail.

Les grandes entreprises en prospection

Anne Chevalier, DRH d’Ecofrost qui a commencé sa production de frites en mars dernier, emploie actuellement 25 personnes en CDI et 80 en intérim. Elle veut recruter 50 personnes, dont des conducteurs de ligne, de production, d’emballage, des opérateurs qualité, des techniciens de maintenance et des caristes. Les futurs salariés reçoivent une formation de trois semaines sur le site. Trois qualités sont requises : le savoir-être, la motivation et l’esprit de famille.

Julien Burlat, directeur du site de Nigay, installé à Nesle, premier producteur européen de caramel, qui exporte 70% de sa production, a vu beaucoup de monde. Il recherche un conducteur de fabrication et un technicien de maintenance. Il commence à prospecter pour le site de Saint-Quentin dont il est aussi le dirigeant. La formation est assurée en entreprise. Les Rillettes de l’ermitage également à Nesle, exporte 80% de sa production qui est de 400 tonnes par an. Sa directrice recherche urgemment un responsable de production. L’agroalimentaire se porte bien dans la région.