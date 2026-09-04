Le site d’ISAGRI de Villiers-sur-Loir accueillera le public le vendredi 2 octobre, dans le cadre des Journées du Patrimoine économique du Loir-et-Cher. Cette matinée permettra aux visiteurs de découvrir les activités de l’entreprise et d’échanger avec les collaborateurs présents sur place.

Une matinée pour découvrir les métiers

Lors de cet événement, les équipes de Villiers-sur-Loir présenteront leur environnement de travail et leurs activités. Une occasion pour les visiteurs de découvrir les différents métiers exercés sur le site.

La matinée s’adresse notamment aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux professionnels, mais aussi aux personnes souhaitant simplement découvrir l’entreprise et ses métiers. Trois créneaux d’une heure sont prévus entre 9h et 12h.

ISAGRI en quelques chiffres

ISAGRI, dont le siège social est basé à Beauvais, compte 3 300 collaborateurs, 12 filiales à l’international et réalise 365 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe est présenté comme le premier éditeur européen de logiciels pour les secteurs agricole et comptable.

Le groupe intervient dans les secteurs agricole et comptable, notamment à travers sa marque commerciale AGIRIS. Celle-ci accompagne 7 100 cabinets comptables et 87 000 entreprises avec des solutions destinées à faciliter la gestion et la collaboration. Plus de 600 collaborateurs sont mobilisés au sein d’AGIRIS.







