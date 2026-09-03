À cette occasion, la Région renouvelle également l’opération « TER Patrimoine » pour découvrir le patrimoine régional à petit prix. L’Hôtel de Région d’Amiens, situé au 15 Mail Albert 1er, ouvrira ses portes au public le dimanche 20 septembre. Huit visites historiques et institutionnelles, d’une durée de 45 minutes, permettront aux visiteurs de découvrir l’histoire du bâtiment et du quartier, mais aussi les missions et le fonctionnement de la Région Hauts-de-France. Le public pourra notamment découvrir la salle des délibérations, les salons ainsi que le bureau du Président, au cœur de cet hôtel particulier.

Situé au 151 avenue du Président Hoover à Lille, le siège de Région ouvrira également ses portes au public le dimanche 20 septembre. À l’occasion des 10 ans des Hauts-de-France, une exposition rétrospective reviendra sur les faits marquants de cette décennie. Plusieurs formats de visites guidées gratuites seront proposés tout au long de la journée afin de permettre au public de découvrir le bâtiment, son architecture et le fonctionnement de l’institution régionale.

Les visites institutionnelles, d’une durée de 45 minutes, permettront notamment de découvrir les lieux emblématiques où travaillent les élus et les agents régionaux. Des visites panoramiques de la tour, d’une durée de 45 minutes, permettront également de prendre de la hauteur et de découvrir le Siège de Région autrement. Enfin, des visites panoramiques des toits, d’une durée d’une heure, seront proposées à plusieurs moments de la journée.