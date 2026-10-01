Les Journées du patrimoine économique (JPE) se déroulent les 2, 3 et 4 octobre partout en France. En Seine-Maritime, six entreprises participent à cette opération destinée à rapprocher le grand public du monde économique.

L’événement s’adresse notamment aux étudiants, collégiens et lycéens, aux personnes en reconversion, aux demandeurs d’emploi, mais aussi aux curieux. L’objectif est de faire découvrir des métiers, des savoir-faire et le fonctionnement d’entreprises implantées dans les territoires, tout en favorisant les échanges avec les professionnels.

Des visites dans plusieurs secteurs

À Saint-Etienne-du-Rouvray, Amazon proposera une immersion dans ses opérations, de la réception d’une commande jusqu’à son traitement. La visite comprendra un accueil autour d’un petit déjeuner, une découverte du site et une session de questions-réponses.

À Rouen, le Grand Hôtel de la Seine, établissement 4 étoiles de 84 chambres situé sur les quais, ouvrira également ses portes. L’occasion de découvrir les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme d’affaires, ainsi que ses espaces dédiés aux séminaires.

Les deux établissements Pathé Docks 76, à Rouen, et Pathé Grand Quevilly participeront également à l’opération. Les visiteurs pourront découvrir les coulisses de ces complexes cinématographiques et leurs différentes expériences immersives. La Cravate Solidaire présentera ses actions en faveur de l’accès à l’emploi.

Siatel, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la dématérialisation et la gestion documentaire, présentera ses solutions destinées aux entreprises. L’entreprise abordera notamment la gestion électronique des documents, l’automatisation des processus, la facture électronique et les usages de l’intelligence artificielle.

Enfin, à Barentin, PadelShot fera découvrir ses installations consacrées au padel et au ping-pong, avec une initiation encadrée par un coach.

Les réservations sont obligatoires sur le site dédié.