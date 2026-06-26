La Saône-et-Loire, qui s’appuie sur un tissu économique diversifié mêlant industrie, viticulture, artisanat, commerce et services, est concernée par la nouvelle édition des Journées du Patrimoine Économique. Portée à l’échelle nationale par le MEDEF, cette initiative se déroulera du 2 au 4 octobre 2026 et permettra aux entreprises volontaires d’accueillir des visiteurs au sein de leurs sites. L’objectif est de faire découvrir au grand public les métiers, les compétences et les innovations qui participent à la dynamique économique du territoire. Les entreprises pourront choisir librement leurs jours et horaires d’ouverture, tandis que des visites destinées aux établissements scolaires pourront être organisées le vendredi. La participation est gratuite et s’adresse à toutes les structures souhaitant partager leur expérience et leur activité avec les habitants.

Un outil de promotion et de recrutement

Au-delà de la découverte des entreprises, l’opération vise également à renforcer les liens entre les acteurs économiques et leur environnement local. Les organisateurs soulignent que ces journées constituent une opportunité pour attirer de futurs collaborateurs, faire connaître des métiers parfois méconnus et susciter des vocations auprès des jeunes ou des personnes en reconversion professionnelle. Les entreprises participantes pourront également mettre en avant le travail de leurs équipes et valoriser leurs réalisations auprès d’un large public. Cette ouverture contribue aussi à renforcer leur visibilité et à développer leur notoriété grâce à une communication dédiée. Les sociétés intéressées devront créer un espace en ligne, déclarer les sites qu’elles souhaitent ouvrir et définir les modalités d’accueil des visiteurs. Une fois les inscriptions du public ouvertes, elles pourront gérer directement les demandes de visite. Un kit de communication sera également mis à leur disposition afin de promouvoir leur participation et de préparer l’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rapprocher le monde économique des citoyens tout en mettant en valeur la richesse entrepreneuriale des territoires comme la Saône-et-Loire.