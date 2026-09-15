



À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, organisées les samedi 19 et dimanche 20 septembre, la salle des mariages de l’hôtel de ville de Beauvais accueillera le public pour une découverte exceptionnelle de son mobilier restauré. Ces visites gratuites permettront d’observer de près un ensemble signé par la Maison Leleu, prestigieuse institution parisienne associée à l’âge d’or de l’Art déco.





Commandé par la Ville en 1965 et livré en 1966, ce mobilier fête ses 60 ans. La Maison Leleu a notamment aménagé des espaces de paquebots célèbres, comme Le France et Le Normandie, ainsi qu’une salle à manger du palais de l’Élysée. À Beauvais, l’ensemble comprend les fauteuils réservés au maire, aux mariés et aux témoins, ainsi que les banquettes destinées aux invités.





Cette création s’inscrit dans l’histoire mouvementée de l’hôtel de ville, reconstruit après avoir été presque entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et rouvert neuf ans avant la commande. Protégé au titre des Monuments historiques depuis 2011, le mobilier relève de la responsabilité de la commune, qui doit en assurer l’entretien, la conservation et la mise en valeur.





Un important chantier, finalisé en 2026 sous le contrôle de la Conservation régionale des monuments historiques, a bénéficié du soutien financier du conseil départemental de l’Oise. La restauration complète a été confiée à deux artisans beauvaisiens : l’atelier d’ébénisterie Toïgo, rue du Réservoir, et l’atelier du tapissier L.M. Décoration, rue du 27-Juin.