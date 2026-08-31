Bureaux d'une ancienne compagnie minière, un corps de ferme artésien, un immeuble de centre-bourg sauvé de l'abandon ou encore une résidence contemporaine... l'habitat social permet de protéger, de transformer et de faire vivre le patrimoine régional, pour lui donner une nouvelle vie. Pour la seconde année consécutive, Pas-de-Calais Habitat a choisi de participer aux Journées européennes du patrimoine et faire découvrir comment l'habitat social "protège, transforme et fait vivre notre patrimoine au quotidien, sans jamais en effacer la mémoire". Premier bailleur social du département, créé en 1931, il gère plus de 40 000 logements répartis dans 218 communes, qui permettent d'accueillir près de 80 000 locataires.

Quatre lieux uniques à visiter

C'est par exemple le cas de la Résidence La Vicoigne à Nœux-les-Mines qui accueillait les anciens «Grands Bureaux» de la Compagnie de Vicoinge-Nœux-Drocourt édifiés en 1875 et enrichis de subtiles touches Art déco ; de la Ferme Charlemagne à Sains-en-Gohelle, témoin historique du passé agricole du territoire, réhabilité en 17 logements ; de la Résidence du Parc à Fauquembergues, cet ancien office notarial réhabilité également en logements ; et enfin de la Résidence Simone Veil à Tilloy-les-Mofflaines qui accueille une exposition issue d'ateliers menés par l'association Hello Art Up ainsi qu'un musée virtuel inclusif co-créé par les habitants.







