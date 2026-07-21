À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Conseil départemental de l’Oise mettra à l’honneur la richesse de son patrimoine culturel, historique et naturel. Du 19 au 20 septembre, plusieurs sites départementaux accueilleront le public avec, au programme des visites guidées, des ateliers, des spectacles et des animations destinés à tous les âges.

Des rendez-vous dans plusieurs sites du département

L’un des temps forts sera l’inauguration du Sentier des Écrivains, un parcours de 12 kilomètres reliant le parc Jean-Jacques Rousseau au domaine de Chaalis. À cette occasion, des randonnées, des promenades contées, des balades artistiques et une démonstration équestre seront proposés au public. Au domaine de l’abbaye de Chaalis, un atelier ludique invitera également les visiteurs à découvrir les gestes de protection du patrimoine en se mettant dans la peau de professionnels intervenant lors de situations d'urgence.

Le MUDO-Musée de l’Oise, à Beauvais, ouvrira exceptionnellement l'ensemble de ses espaces avec des visites, des rencontres autour des collections, des lectures théâtralisées et des animations musicales. Les Archives départementales proposeront, elles aussi, des visites, des conférences, des ateliers consacrés à la photographie ainsi qu'une présentation de documents rarement exposés.





Le musée archéologique de l’Oise et le site gallo-romain de Vendeuil-Caply complèteront cette programmation avec des reconstitutions historiques, des démonstrations d'artisanat mérovingien, des ateliers pour les enfants et des visites guidées. L'ensemble de ces rendez-vous permettra au public de découvrir le patrimoine du département sous des formes variées, mêlant histoire, culture et activités participatives.



