Le casting prend forme et s’avère particulièrement alléchant. Pour son jubilé, organisé le mardi 6 octobre à Metz, Robert Pirès a choisi de réunir trois générations de joueurs qui ont marqué son parcours : les légendes du FC Metz, les Pirès All Stars et les légendes d’Arsenal. L’ancien joueur des Grenats participera aux trois formations, dans un format inédit de trois périodes de trente minutes.

Sur la pelouse de Saint-Symphorien, le public pourra notamment retrouver Emmanuel Adebayor, Miralem Pjanić, Mamadou Niang, Marine Morel et Rigobert Song sous les couleurs messines. Côté Arsenal, Samir Nasri, Laurent Koscielny, Nicklas Bendtner et Sylvain Wiltord sont annoncés. Plusieurs champions du monde 1998 et internationaux français seront également de la partie, parmi lesquels Laurent Blanc, Éric Abidal, Lilian Thuram, Samuel Umtiti et Bixente Lizarazu.

Plus de 20.000 billets déjà vendus

Sur les bancs, le plateau sera tout aussi prestigieux : Joël Muller dirigera les légendes du FC Metz, Aimé Jacquet les Pirès All Stars et Arsène Wenger l’équipe d’Arsenal. Une manière pour Robert Pirès de réunir plusieurs figures importantes de sa carrière, entre ses débuts en Lorraine, ses années anglaises et son parcours en équipe de France.

Plus de 20 000 places ont été vendues à ce jour au tarif de 20 euros, plusieurs secteurs du stade affichant déjà complet.

Pour ceux qui ne pourront pas assister à la soirée, Canal+ Foot retransmettra le jubilé en direct dès 20 heures. La chaîne annonce un dispositif immersif, notamment une caméra portée par Robert Pirès et la sonorisation de l’arbitre de la soirée, Tony Chapron.

Les recettes de l’événement permettront notamment de soutenir l’Institut de Myologie et l’association mosellane «L’Exceptionnelle Mia», engagée auprès d’une jeune fille atteinte d’une maladie rare.