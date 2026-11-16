Jugé lundi à Nanterre pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes, dont la journaliste Marie Portolano, l'ancien consultant sportif de Canal+ Pierre Ménès s'est dit "piégé", tandis qu'une plaignante a exprimé sa "colère" et sa "peine".

Cheveux courts et lunettes rondes, Pierre Ménès, 63 ans, s'est présenté à l'audience vêtu d'un long manteau gris foncé, marchant à l'aide d'une canne. Il est resté assis durant l'audience pour raisons de santé.

Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et sur d'autres, prescrits, notamment un baiser imposé à la journaliste Isabelle Moreau, il en a minimisé certains, en a contesté d'autres.

"C'était une autre époque", a-t-il répondu à la présidente du tribunal correctionnel, reconnaissant un "langage très fleuri", des propos "pas très élégants" et une "ambiance potache", mais niant toute violence sexuelle.

"Chaque mois qui passe depuis cinq ans, j'ai le sentiment d'avoir été piégé", s'est-il défendu.

L'affaire trouve son origine dans la diffusion, au printemps 2021 sur Canal+, du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", coréalisé par Marie Portolano pour dénoncer le sexisme dans le journalisme sportif.

Dans des séquences coupées au montage mais révélées par le média Les Jours, la journaliste accusait Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe, dévoilant ses fesses, lors du tournage en public de l'émission Canal Football Club, en août 2016.

Quelques mois après la diffusion du documentaire, le consultant avait été licencié par Canal+. À l'audience, il a rappelé avoir alors perçu "une forte somme" de la part de la chaîne.

Marie Portolano, qui n'a pas porté plainte et n'était pas présente à l'audience, avait elle-même déploré "la chasse à l'homme" visant le chroniqueur, estimant qu'il n'était pas "coupable" de "l'intégralité du sexisme en France".

Début 2022, le parquet de Nanterre avait toutefois ouvert une enquête préliminaire après un signalement de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, département où se trouve le siège de Canal+.

Dans son rapport, cité à l'audience, l'inspection du travail estimait que Pierre Ménès bénéficiait à l'époque d'un "syndrome d'impunité" et se croyait "tout permis sur les plateaux de télévision".

À l'issue de l'enquête, il a été cité à comparaître pour l'agression sexuelle présumée de Marie Portolano, mais aussi pour avoir embrassé de force la journaliste Francesca Antoniotti en direct à la télévision, en mai 2016. Cette dernière était également absente lundi.

Colère et peine

Une troisième femme, ancienne habilleuse sur Canal+, accuse Pierre Ménès de l'avoir embrassée de force dans sa loge, de lui avoir touché la poitrine, d'avoir mimé des crachats sur sa poitrine ou encore de lui avoir léché la joue. Elle lui reproche de nombreux propos humiliants et insultants entre 2016 et 2020.

Longuement entendue à la barre, elle a décrit les rapports de pouvoir au sein de l'émission, la "toute-puissance" de Pierre Ménès et la précarité qui l'aurait empêchée de dénoncer les faits au moment où ils se sont produits.

"En tant qu'intermittents du spectacle, on ne bronche pas. C'est déplaisant, mais c'est comme ça", a-t-elle expliqué, estimant que l'ex-consultant ne se serait pas permis un tel comportement avec "Mme Bolloré ou Mme Zidane".

Visiblement émue, elle a exprimé sa "colère" et sa "peine", "envers Pierre, envers la production et envers (elle)-même".

Marie Portolano "attend que la justice reconnaisse son statut de victime d'une atteinte sexuelle", afin qu'il soit "clairement dit qu'une femme n'est pas un objet dont on peut disposer à sa guise", a déclaré à l'AFP son avocat Christophe Bigot avant le procès. Il a rappelé que la journaliste avait 30 ans au moment des faits et faisait face à un confrère bien plus âgé.

Le 4 novembre, elle a été relaxée par le tribunal de Paris dans une procédure en diffamation engagée par Pierre Ménès qui avait saisi la justice après la parution du livre de la journaliste, "Je suis la femme du plateau" (éditions Stock), dans lequel elle relatait les faits examinés lundi.

Pierre Ménès a par ailleurs été condamné en 2023 à Paris à deux mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle d'une vendeuse dans une boutique des Champs-Élysées.