La plus haute juridiction de Norvège va rendre vendredi une décision cruciale sur trois licences pétrolières en mer du Nord: si elle confirme l'invalidité prononcée par les instances inférieures, elle pourrait créer un précédent restreignant l'exploitation pétrolière dans le pays.

La portée du jugement, quel qu'il soit, sera étudiée en dehors des frontières du pays scandinave par les nombreux juristes et ONG qui contestent, au nom du climat, les permis d'exploitation accordés aux compagnies pétrolières et gazières, un type de contentieux en pleine croissance de l'Europe à l'Australie.

Une victoire "signifierait qu'ils ne disposeraient plus d'autorisation pour poursuivre leur production et développer leurs activités", espère Klimentina Radkova, militante chargée du dossier chez Greenpeace.

L'organisation Natur og Ungdom et la branche norvégienne de Greenpeace ont intenté une action en justice en 2023 contre les autorisations accordées pour les gisements de Tyrving, Breidablikk et Yggdrasil, affirmant qu'elles avaient été octroyées avant même la réalisation d'études d'impact environnemental.

En janvier 2024, un tribunal de première instance leur a donné raison, conduisant le ministère norvégien de l'Energie à faire appel. La décision a ensuite été confirmée par une cour d'appel en novembre 2025.

- Précédent global -

"Nous sommes déjà très satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'à présent, car cette action en justice a permis d'obtenir, ou a contribué à des victoires juridiques partout dans le monde", estime la militante, rappelant que les juges de différents pays regardent attentivement comment d'autres juridictions interprètent le droit au regard du changement climatique.

La plus haute juridiction australienne vient de se prononcer contre une extension de plus de 20 ans d'une mine de charbon, au motif que l'impact climatique n'avait pas été calculé par les autorités locales - un jugement si fort qu'une proposition de loi régionale va tenter de la contourner.

En France, la justice a ordonné en juin à TotalEnergies de prendre en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à ses produits dans son plan de vigilance.

Et au Royaume-Uni, la plus haute instance judiciaire a donné raison en 2024 à des opposants à un projet de forage pétrolier, estimant que ses effets sur l'environnement n'avaient pas été suffisamment pris en compte.

Dans l'affaire des permis en mer du Nord, le ministère norvégien de l'Energie estime avoir réalisé des évaluations environnementales suffisantes.

La Norvège est, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le principal exportateur de gaz et de pétrole en Europe de l'Ouest et entend encore développer ce secteur.

Emergence d'une norme

Concrètement, si la Cour suprême norvégienne donne raison aux militants vendredi, la procédure d'évaluation environnementale devra être modifiée, afin d'y intégrer les effets quantifiables sur le climat en vue de futurs projets, des informations qui seront rendues publiques, explique Klimentina Radkova.

"Et le véritable scandale serait alors: si l'on est en mesure de quantifier le fait que des milliers de personnes mourront à cause d'un seul champ pétrolier, les responsables politiques voudront-ils vraiment apposer leur signature sur un tel projet et l'approuver ?" avance-t-elle. "Le simple fait que cette question soit mise sur la table constituerait déjà une grande victoire pour nous".

Sollicité par l'AFP, le ministre norvégien de l'Énergie, Terje Aasland, rappelle que son pays contribue à la lutte contre le changement climatique conformément à ses engagements internationaux.

Quelle qu'en soit l'issue, il s'est dit convaincu que le dossier avait fait l'objet d'un examen "approfondi et minutieux" de la Cour suprême.

Pour Jasper Teulings, juriste du Climate Litigation Network, un réseau juridique pionnier dans les poursuites contre entreprises et Etats, cette affaire aura un retentissement international.

"Nous assistons sans doute à l'émergence d'une norme rendant de plus en plus difficile l'octroi de permis par les Etats", analyse-t-il pour l'AFP. "Tout cela pourrait sérieusement compromettre les projets d'expansion du secteur des énergies fossiles".