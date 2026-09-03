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L’Académie Territoires d’Europe, une formation pour les décideurs et entreprises lancée par Europe en Hainaut

Europe en Hainaut lance, pour cette rentrée 2026, l’Académie Territoires d’Europe. Cette offre de formation est destinée aux professionnels, décideurs, agents, associations, entreprises et acteurs territoriaux en France.

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Le siège d'Europe en Hainaut. © Europe en Hainaut.

Le siège d'Europe en Hainaut. © Europe en Hainaut.

Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 3 septembre 2026

Europe en Hainaut a décidé de créer, pour cette rentrée 2026, une nouvelle offre de formation. Elle est destinée aux professionnels, décideurs, agents, associations, entreprises et acteurs territoriaux en France. Le but est de mieux comprendre les politiques européennes, de mobiliser les financements et dispositifs disponibles, de développer leurs projets et renforcer leurs réseaux de coopération.

35 formations sont proposées et se concentrent autour de deux axes. Le premier est l'accompagnement des transformations des territoires, autour des thèmes de la jeunesse et de la mobilité, du développement territorial et économique, de l'ESS, de la coopération européenne et internationale, du jumelage, de la gestion migratoire, du développement commercial ou encore du numérique.

Le second est la maîtrise des outils du développement de projets européens, comme le pilotage de projets, les réseaux et partenariats, le lobbying européen, FSE+, FEDER, les financements sectoriels et les applications juridiques. 

Le catalogue des formations et les conditions d'inscription sont disponibles sur le site d'Europe en Hainaut.

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