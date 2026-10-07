L’Adie accélère son ancrage en Meurthe-et-Moselle en orchestrant cinq rendez-vous ciblés pour inciter les jeunes à franchir le pas de la création d'entreprise. Du 13 au 16 octobre, cette série de rencontres sans rendez-vous vise à lever les freins financiers et techniques qui bloquent les porteurs de projets de moins de 30 ans. Par ce déploiement, l'association entend soutenir l'élan entrepreneurial de la jeunesse locale.

Cette mobilisation de proximité s'adresse spécifiquement aux moins de 30 ans désireux de créer leur propre activité à Laxou, Saint-Max, Jarville, Nancy et Essey-lès-Nancy.

Cinq escales solidaires pour les créateurs de Meurthe-et-Moselle

Le coup d'envoi sera donné le à Laxou avec des portes ouvertes et des ateliers ludiques sur la gestion budgétaire. Le lendemain, mercredi 14 octobre, les conseillers iront à la rencontre des jeunes au Centre Social Jéricho de Saint-Max le matin, puis au parvis de l'Atelier à Jarville-la-Malgrange l'après-midi.

Le jeudi 15 octobre, une session spéciale au Food'Lab de Nancy se focalisera sur l'indépendance à vélo avec Uber Eats. Enfin, le vendredi 16 octobre, le quartier Mouzimpré d'Essey-lès-Nancy accueillera une ultime session de coaching. À titre indicatif, la dynamique s'étend à toute la Lorraine avec des ateliers programmés à Stenay dans la Meuse, à Forbach et Metz en Moselle, ainsi qu'à Épinal et Remiremont dans les Vosges.

Un accompagnement sur mesure pour passer à l'action

Le programme s'attaque directement au besoin de financement, principal obstacle au passage à l'acte pour cette génération. En s'associant à des partenaires locaux comme CitésLab ou LORTIE, l'Adie propose des solutions concrètes mêlant microcrédits et formations gratuites.

«La démocratisation de l’accès des jeunes à l’entrepreneuriat, bien au-delà de sa simple dimension économique et sociale, est un enjeu politique d’émancipation, d’insertion et de confiance dans l’avenir pour toute une génération. À la veille des grands débats de société de l’élection présidentielle et dans le contexte d’anxiété climatique, géopolitique et technologique qui est le nôtre aujourd’hui, il est temps de mettre ce puissant levier d’enthousiasme et d’espérance qu’est l’entrepreneuriat parmi les priorités d’une vraie politique de la jeunesse», déclare Angèle Mignonac, directrice régionale de l’Adie en Grand Est.