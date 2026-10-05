L'objectif de cette semaine thématique régionale est de lever les barrières liées à la gestion financière et d'offrir des solutions de financement sur mesure pour transformer les idées des jeunes créateurs vosgiens en projets viables. Les 15 et 16 octobre, ces rencontres interactives viseront à briser les freins budgétaires qui bloquent les porteurs de projets de moins de 30 ans.

Deux escales vosgiennes basées sur le jeu et la pédagogie

Le premier rendez-vous se tiendra le de 14h à 17h à la Mission Locale du bassin d'emploi d'Épinal. Intitulée « Jeu & Budget », cette session permettra aux participants d'adopter les bons réflexes financiers. Le lendemain, vendredi 16 octobre de 10h00 à 12h30, les équipes se déplaceront à la Mission Locale de Remiremont pour animer l'atelier « À toi de gérer ! », axé sur la simulation interactive des achats et de l'épargne.

En parallèle, la dynamique s'étend à toute la Lorraine avec d'autres rendez-vous planifiés à Stenay dans la Meuse, à Forbach et Metz en Moselle, ainsi qu'à Nancy, Laxou, Saint-Max, Jarville et Essey-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle.

Apprendre à piloter son budget pour réussir sa création

Le programme s'attaque directement à l'éducation financière, un levier indispensable pour rassurer les jeunes indépendants face au crédit. En s'associant aux Missions Locales du territoire, l'Adie propose des solutions concrètes alliant microcrédits et accompagnement gratuit pour lever tous les doutes professionnels.

Christophe Deshayes, Directeur Général d'Emil Frey Pro, rappelle à juste titre l'importance des synergies humaines : « Le choix de faire de Gorrias le socle de notre division Mercedes-Benz Trucks & Vans illustre toute la confiance que nous accordons à ses équipes et à leur savoir-faire. » Une vision du partenariat que l'Adie applique également dans les Vosges pour propulser durablement l'avenir de sa jeune génération d'entrepreneurs.























