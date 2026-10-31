Le ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, et la ministre de l’Aménagement du territoire, Françoise Gatel, ont dévoilé cette première vague de labellisations le 15 octobre dernier lors de la 36e Convention d’Intercommunalités de France à Dunkerque. L’Aéropôle de Méaulte intègre ainsi un dispositif gouvernemental stratégique qui prépare les terrains en amont afin de sécuriser et d'accélérer l’installation des entreprises industrielles.

Une opportunité foncière majeure pour les Hauts-de-France

Ce label réformé constitue un puissant vecteur d’attractivité pour le pôle industriel de Méaulte. En anticipant les procédures environnementales, techniques et d’urbanisme, le site garantit désormais aux investisseurs une installation rapide et sans lourdeurs administratives. Pour la région, cette simplification représente un levier direct de réindustrialisation et de création d'emplois durables, répondant concrètement à la raréfaction du foncier économique.

Une dynamique nationale interconnectée sur Foncier+

L'Aéropôle de Méaulte fait partie d'une dynamique nationale de 13 sites totalisant 389 hectares, répartis dans six autres régions : l'Auvergne-Rhône-Alpes (Contifibre SAS, Givors Industrie, ZAC Lybertec, Plaine de l’Ain), la Nouvelle-Aquitaine (Imérys-AGS, Axioparc, Ladils), la Bretagne (La Janais, OKWIND), l'Île-de-France (Unité de production 4.0), l'Occitanie (Nicolas Appert) et les Pays de la Loire (Parc Grand Ouest). Pour maximiser leur visibilité auprès des investisseurs, ces espaces sont intégrés sur le nouveau portail national « Foncier+ » de la Banque des Territoires.

Alors que 24 dossiers sont déjà en cours d'instruction, l'exécutif ambitionne de labelliser 100 sites d'ici fin 2027, ouvrant la voie à 4 000 hectares mobilisés pour l’avenir industriel français.