Organisé conjointement par l'Afpa Grand Est et la Carsat Nord-Est, ce programme de formation gratuite est destiné aux futurs et jeunes retraités de la région afin de sécuriser leurs démarches administratives, de préserver leur santé et de stimuler l'économie sociale locale à travers l'engagement bénévole.

Une transition active et sécurisée pour les seniors

L'Afpa Grand Est et la Carsat Nord-Est unissent leurs compétences pour proposer un parcours d'accompagnement innovant aux nouveaux retraités de Meurthe-et-Moselle. Le jeudi 15 octobre prochain, le centre de Nancy-Laxou matérialisera cette collaboration lors de la clôture d'une session de 4 ateliers répartis sur trois jours et demi. Cette initiative commune cible les interrogations concrètes des assurés au moment de la liquidation de leurs droits, tout en favorisant le maintien d'une vie sociale et économique dynamique à l'échelle du territoire régional.

Un programme structuré pour relever le défi démographique

Le parcours se décline en sessions thématiques axées sur la sécurisation financière, la prévention de la santé et la valorisation du temps libre. Les participants bénéficient d'un encadrement spécialisé pour finaliser leurs démarches administratives et le calcul de leur pension. Au-delà du volet financier, le programme incite au développement de nouveaux projets de vie à forte valeur ajoutée locale, comme le bénévolat et les activités associatives, indispensables au tissu économique régional.

En accueillant cet événement au sein de son Village des solutions, l’Afpa réaffirme son rôle d'opérateur de l'inclusion sociale et territoriale. Ce partenariat avec la Carsat Nord-Est démontre l'importance d'accompagner toutes les trajectoires professionnelles, y compris leur point de sortie. La session du 15 octobre permettra de dresser les premiers bilans économiques et humains et de formaliser les partages d'expériences entre participants.