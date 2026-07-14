Le tourisme s'affirme comme l'un des principaux moteurs économiques de l'Aisne. Présenté lors du Printemps du tourisme, organisé à Soissons, le bilan touristique 2025 de l'Agence Aisne Tourisme met en évidence la progression du secteur dans l'économie départementale. Malgré un environnement marqué par les tensions économiques et les incertitudes internationales, le département bénéficie de son positionnement géographique, à proximité de l'Île-de-France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Cette attractivité permet désormais au tourisme de générer plus de 500 millions d'euros de retombées économiques et de soutenir plus de 8 500 emplois, un niveau supérieur à plusieurs filières historiques du territoire.

Le tourisme renforce durablement les économies territoriales

À l'échelle nationale, le tourisme s'impose de plus en plus comme un secteur stratégique pour les territoires souhaitant diversifier leur économie. Face au ralentissement de certaines activités industrielles ou commerciales, les destinations rurales misent sur leurs atouts patrimoniaux, environnementaux et culturels pour attirer de nouveaux visiteurs. Les offres centrées sur le tourisme durable, les mobilités douces et les courts séjours répondent à l'évolution des attentes des consommateurs et ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour les entreprises locales.