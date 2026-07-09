Louvre-Lens : une exposition célèbre l'art du «trop mignon»

Qu'est-ce qui rend un objet, un animal ou une œuvre d'art irrésistiblement «mignon» ? À partir du 23 septembre, le Louvre-Lens propose d'explorer cette question avec «Trop Mignon ! L'art du bonheur», une exposition aussi ludique que scientifique, visible jusqu'au 18 janvier 2027. Le musée s'empare d'un phénomène omniprésent dans notre quotidien, des chats des réseaux sociaux aux mascottes japonaises, en passant par les peluches, les jouets ou les personnages de dessins animés. Les commissaires montrent comment le «mignon» suscite une émotion positive, favorise l'attachement et influence nos comportements de consommation, tout en traversant les siècles et les cultures.

De Raphaël à Jeff Koons

Le parcours réunit près de 250 œuvres et objets, de l'Antiquité à la création contemporaine. Peintures, sculptures, photographies, objets de design, installations ou encore jouets dialoguent pour raconter l'évolution de cette esthétique. Parmi les artistes présentés figurent notamment Raphaël, François Boucher, Berthe Morisot, Jeff Koons, Takashi Murakami, Sophie Calle ou encore l'artisanat populaire japonais.

L'exposition fait également la part belle à la culture populaire contemporaine. Le visiteur croise aussi bien des figurines, des créations inspirées de l'univers kawaii que des œuvres d'artistes actuels qui interrogent les ressorts psychologiques et commerciaux du «cute». Le propos dépasse ainsi le simple registre de l'émotion pour montrer comment le mignon est devenu un langage universel, mobilisé aussi bien par les marques que par les créateurs ou les réseaux sociaux.

Le Louvre-Lens a imaginé une scénographie immersive et accessible à tous les publics. Familles, amateurs d'art et curieux pourront découvrir comment les grands yeux, les formes arrondies ou les proportions enfantines provoquent instinctivement tendresse et empathie. Une manière de comprendre pourquoi certaines images deviennent virales ou pourquoi nous développons un attachement immédiat envers certains objets. À travers cette exposition originale, le musée confirme sa volonté d'aborder de grands sujets de société sous un angle inédit.

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