Cofinancé par la Région et le FSE+, ce nouveau dispositif d’orientation mobile va à la rencontre des publics directement sur le terrain depuis le 15 septembre. En Meurthe-et-Moselle, l'événement se décline en deux temps forts, le 13 novembre à Longwy et le 24 novembre à Nancy, parallèlement à des étapes clés dans les neuf autres départements de la région.

Un double ancrage meurthe-et-mosellan pour cibler tous les profils

Le JOA Tour abandonne son ancien format en bus pour s'intégrer directement aux initiatives locales grâce à des mallettes thématiques interactives. En Meurthe-et-Moselle, la stratégie se veut globale : une action ciblée sur les scolaires au collège Vauban de Longwy, suivie d'un grand rendez-vous toutes catégories au Forum Joblab de Nancy. Les équipes d'Atlas y proposeront des animations pédagogiques, des conseils individualisés et des offres d’emploi concrètes pour répondre aux besoins de recrutement urgents des entreprises du territoire.

«Ce format nous permet d’être au plus près des jeunes, des demandeurs d’emploi ou des personnes en reconversion, mais aussi des acteurs locaux qui les accompagnent, avec des outils très concrets pour découvrir des métiers, des parcours et des opportunités», explique Marjorie Calmes Santi, déléguée régionale Atlas Grand Est.

Une dynamique globale partagée avec l'ensemble du Grand Est

Si la Meurthe-et-Moselle bénéficie d'une attention particulière, la tournée irrigue l'ensemble de la région. Le dispositif fait également escale dans le Haut-Rhin (Réguisheim), la Moselle (Metz), le Bas-Rhin (Strasbourg), la Marne (Reims), la Haute-Marne (Nogent), les Vosges (Roville) et les Ardennes (Charleville). L'objectif est de capitaliser sur le succès de l'édition 2025, qui avait déjà sensibilisé plus de 11 000 personnes à l'échelle régionale.