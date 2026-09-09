Le nombre de visiteurs sur les sites internet de Temu et AliExpress a significativement reculé au 2e trimestre en France, avant même l'entrée en vigueur de la taxe européenne de 3 euros visant les petits colis, ont dévoilé mercredi la Fevad et Médiamétrie.

"Alors que l'audience globale du secteur reste à un niveau très élevé, Temu, Shein et AliExpress enregistrent tous trois un recul de leur fréquentation mensuelle", notent la Fédération de la vente en ligne et à distance (Fevad) et le spécialiste de la mesure d'audience Médiamétrie Netratings.

De ces trois plateformes asiatiques, dans le top 20 des sites d'e-commerce les plus visités par les Français, c'est Temu qui enregistre la baisse la plus forte.

Le site type "bazar" d'origine chinoise, à la 4e place, accuse une chute de 12,7% en termes de visiteurs entre le 1er et 2e trimestre, suivi d'AliExpress (11e place), qui passe de 15,9 millions de visiteurs uniques mensuels au premier trimestre à 15,1 millions au deuxième trimestre.

La fréquentation de Shein, à la 9e place, reste stable sur la période considérée mais "recule également sur un an, de 4,4 à 3,7 millions de visiteurs".

Ces trois sites, accusés de pollution environnementale au vu des volumes mis sur le marché et de concurrence déloyale envers les entreprises européennes, doivent s'acquitter depuis le 1er juillet d'une taxe européenne de 3 euros sur chaque catégorie de produits envoyés dans leurs petits colis en provenance de Chine.

Depuis sa mise en place, les importations de ces paquets ont chuté de l'ordre de 30% à 40% dans l'Union européenne, avait annoncé fin août le ministère de l'Economie, citant un chiffre des douanes françaises.

"Les résultats du troisième trimestre permettront notamment d'observer les éventuels effets sur leur fréquentation de la nouvelle taxe douanière entrée en vigueur le 1er juillet", a déclaré la Fevad dans un communiqué. Mais "ce recul ne remet toutefois pas en cause le poids de ces plateformes, qui conservent des niveaux d'audience très élevés et une place importante dans les usages des consommateurs français", a nuancé la fédération.

Par ailleurs, "avec 41,2 millions de visiteurs uniques par mois, Amazon conserve largement la tête du classement, devant Leboncoin, qui rassemble 32,1 millions de visiteurs mensuels". Suivent le spécialiste des voyages Booking.com, Temu et le site lituanien des vêtements d'occasion Vinted.