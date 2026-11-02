Les femmes entrepreneures à l’honneur ! Ce 2 novembre, à partir de 19 h, la commission Entrepreneuriat au Féminin (EAF) des Entrepreneurs de Meurthe-et-Moselle (ex CPME) organise la 14e édition des Trophées de l’Entrepreneuriat au féminin.

Dix femmes entrepreneures ainsi que des femmes mandataires des Entrepreneurs de Meurthe-et-Moselle seront mises à l’honneur.

«Cette soirée témoignera de leur engagement, de leur audace et de leur dévouement qui contribuent chaque jour au dynamisme économique et à la représentation des entreprises au sein de nos institutions», expliquent Carole Chrisment, présidente des Entrepreneurs de Meurthe-et-Moselle et Véronique Laumesfelt, présidente de la commission Entrepreneuriat au Féminin.

Le tout dans un contexte où l’entrepreneuriat au féminin semble connaître une phase ascendante.

Selon le dernier baromètre de l’entrepreneuriat des femmes en France de la Direction générale des entreprises, paru en mars dernier en partenariat avec Bpifrance, 39% des créations d’entreprises sont aujourd’hui portées par des femmes.

Un chiffre en progression qui tend à démontrer la dynamique entrepreneuriale des femmes.

D’après ce baromètre, le taux de pérennité à cinq ans des entreprises classiques est élevé et identique pour les hommes et les femmes (7 sur 10). Chez les micro-entrepreneurs, les femmes affichent même un écart de neuf points en leur faveur. 45% des micro-entrepreneures sont toujours actives après cinq ans contre 36% des hommes.

La représentation des femmes dans la chaîne entrepreneuriale a progressé de trois points entre 2021 et 2025. La part des femmes fortement exposées à l’entrepreneuriat est passée de 19% à 23% bien qu’elle reste inférieure à celle des hommes (34%).

Disparités persistantes

«Cette évolution reflète une meilleure sensibilisation des femmes à l’entrepreneuriat et le rôle de modèle joué par des cheffes d’entreprise de plus en plus nombreuses dans l’entourage des femmes», expliquait la Direction générale des entreprises lors de la parution de ce baromètre.

Reste que plusieurs disparités existent notamment en termes d’accompagnement et de financement.

Seulement 32% des cheffes d’entreprise et porteuses de projet déclarent avoir bénéficié d’un accompagnement dans leur parcours, contre 39% des hommes. De même, 32% d’entre elles ont obtenu un financement externe, contre 40% des hommes.

«Une des explications réside dans une sollicitation moins fréquente des acteurs du financement ou de l’accompagnement de la part des femmes. Ces chiffres confirment la persistance de comportements différenciés entre les genres en matière de demande d’aide et renforcent la nécessité de poursuivre les efforts pour y remédier afin de garantir un accès aux ressources entrepreneuriales à toutes et tous».

Côté motivations pour entreprendre : l’entrepreneuriat d’opportunité pour les femmes passe de 38% à 42%, le désir d’être son propre patron passe de 27% à 37% et le souhait d’augmenter ses revenus progresse de 17% à 22%.