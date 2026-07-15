La joint-venture formée par les spécialistes de l'exploration H2Au et 45-8 ENERGY vient de lancer sa toute première campagne de forages dans l'est du Kansas, aux États-Unis. Ce projet industriel prévoit le forage de deux puits sur la crête de Nemaha afin de valider et d'évaluer le potentiel commercial en hydrogène naturel et en hélium de la zone.

Concrètement, cette opération marque le passage à l'exécution sur le terrain pour les deux entreprises, positionnant leur partenariat stratégique comme un acteur actif dans le secteur émergent de l'hydrogène naturel.

Le passage à l'exécution opérationnelle sur le terrain

Cette nouvelle étape, soutenue par une visite technique en juin 2026, marque le passage de l'évaluation géologique à l'exécution concrète sur le terrain. La finalisation des deux puits est prévue pour le troisième trimestre 2026, avec des tests de production potentiels au quatrième trimestre. «Atteindre cette dernière phase de planification des puits est un moment décisif», souligne Owain Jackson, CEO de H2Au, confirmant la solidité de l'approche technique du consortium.

Une stratégie axée sur les gaz à fort potentiel

Le projet vise à sécuriser des sources d'énergie bas-carbone et d'hélium face à une demande mondiale croissante, positionnant H2Au et 45-8 ENERGY parmi les rares acteurs menant des forages dans ce secteur. Nicolas Pélissier, président de 45-8 ENERGY, ajoute : «La complémentarité de nos expertises place notre consortium en excellente position pour forer ces deux cibles à fort potentiel, tout en nous permettant, en cas de résultats encourageants, de mener des tests de production complets».

En intégrant le cercle restreint des entreprises forant activement l'hydrogène natif, le partenariat 45-8 ENERGY/H2Au, soutenu par des préparatifs techniques rigoureux, amorce une nouvelle phase de croissance concrète.