SNCF Réseau qui gère les 28.000 kilomètres de voies ferrées en France et l'Etat ont signé jeudi soir à Trappes (Yvelines) un "contrat de performance" inédit, les engageant sur l'entretien et la "régénération" du réseau ferré vieillissant d'ici 2033.

Face à l'appétit de train grandissant perceptible chez les usagers-consommateurs, l'accord, "négocié depuis trois ans" entre l'Etat et la SNCF "constitue une rupture importante" pour revaloriser l'ambition ferroviaire du pays, a déclaré le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel lors de la signature sur le lieu même d'un chantier nocturne de renouvellement de rails, à Trappes (Yvelines).

Il prévoit d'augmenter de 50% les dépenses de régénération du réseau, soit un budget de 4,5 milliards d'euros par an contre 3 milliards jusqu'à présent, pour une augmentation estimée de 25% du trafic ferroviaire en 2033 par rapport à 2024, année de référence de l'accord. Soit de faire circuler 800.000 trains de voyageurs ou de marchandises de plus par an.

"Le réseau, c'est la mère des batailles", a rappelé le PDG de la SNCF Jean Castex lors de la signature, aussi bien pour assurer la sécurité quotidienne sur les voies, que pour faire face à l'impact du changement climatique qui les dégrade.

"S'il n'y a pas de réseau résilient, il n'y a pas de circulation ferroviaire" a-t-il ajouté soulignant que les pays voisins, Espagne et Italie notamment, "font aussi beaucoup de travaux" sur leurs réseaux.

"Pour régénérer il faut investir, investir, investir, c'est un moment clé que nous vivons pour le ferroviaire" a ajouté le ministre des Transports Philippe Tabarot, qui avait fortement critiqué le précédent contrat de performance lorsqu'il était sénateur, en le qualifiant alors de "contrat de contre-performance".

Oui mais où trouver le milliard et demi supplémentaire dans un contexte budgétaire ultra-contraint ?

La SNCF a renouvelé son accord pour participer à hauteur de 500 millions d'euros issus de ses propres recettes.

Et le ministre des Transports a annoncé la mise en place d'un outil de financement inédit pour boucler le budget, négocié à Bruxelles: la création de certificats d'économie d'énergie dédiés à la modernisation et à la régénération du réseau ferroviaire, qui devrait permettre de financer 241 millions d'euros d'opérations "dès 2027".

Autre source de financement selon le ministère, la mobilisation d'une partie des recettes issues de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) dans le cadre du projet de loi de finances 2027.