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L’État mobilise 1 431 000 euros pour les agriculteurs en Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre du fonds de réarmement agricole et du plan CASI (Climat, adaptation, sécheresse, incendies) annoncés par le gouvernement au début du mois pour soutenir la filière agricole durement impactée par la sécheresse de l’été, une enveloppe de 1 431 000 euros vient d’être débloquée en Meurthe-et-Moselle. L’annonce a été faite le 15 septembre à Nancy lors du comité de suivi du plan global d’accompagnement du monde agricole à la préfecture de Meurthe-et-Moselle. 

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1 431 000 euros viennent d’être débloqués en Meurthe-et-Moselle pour soutenir la filière agricole durement impactée par la sécheresse de cet été. © Thierry Ryo-Adobe Stock.

1 431 000 euros viennent d’être débloqués en Meurthe-et-Moselle pour soutenir la filière agricole durement impactée par la sécheresse de cet été. © Thierry Ryo-Adobe Stock.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 16 septembre 2026 - Mis à jour le 16 septembre 2026

1 431 000 euros ! C’est le montant de l’enveloppe d’urgence en Meurthe-et-Moselle dans le cadre du fonds de réarmement agricole annoncé par le gouvernement au début du mois pour soutenir la filière agricole particulièrement affectée par la sécheresse de cet été. 

Elle vient d’être officialisée, le 15 septembre à l’occasion d’un comité de suivi du plan global d’accompagnement du monde agricole réuni à la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy. 

Aide forfaitaire ciblée 

Une mise en place d’une aide forfaitaire et ciblée dans le cadre de l’enveloppe départementale : orientation des travaux vers l’attribution d’un montant forfaitaire d’environ 6 000 euros par exploitation «afin de garantir un soutien rapide, simple et efficace à la trésorerie des exploitations», comme le souligne la préfecture, a également été annoncée. 

Le comité de suivi se réunira, de nouveau, le 22 septembre, «pour valider le dispositif final à travers des critères d’aide qui seront travaillés cette semaine», précise la préfecture. 