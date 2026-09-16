1 431 000 euros ! C’est le montant de l’enveloppe d’urgence en Meurthe-et-Moselle dans le cadre du fonds de réarmement agricole annoncé par le gouvernement au début du mois pour soutenir la filière agricole particulièrement affectée par la sécheresse de cet été.

Elle vient d’être officialisée, le 15 septembre à l’occasion d’un comité de suivi du plan global d’accompagnement du monde agricole réuni à la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy.

Aide forfaitaire ciblée

Une mise en place d’une aide forfaitaire et ciblée dans le cadre de l’enveloppe départementale : orientation des travaux vers l’attribution d’un montant forfaitaire d’environ 6 000 euros par exploitation «afin de garantir un soutien rapide, simple et efficace à la trésorerie des exploitations», comme le souligne la préfecture, a également été annoncée.

Le comité de suivi se réunira, de nouveau, le 22 septembre, «pour valider le dispositif final à travers des critères d’aide qui seront travaillés cette semaine», précise la préfecture.