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L'Etat valide 350 millions d'investissements d'euros pour moderniser le CH de Valenciennes

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Le projet «Métamorphoses» du Centre Hospitalier de Valenciennes vient d'être approuvé par la comité national de pilotage de l'investissement sanitaire. A la clé : un programme de travaux à hauteur de 350 millions d'euros.

Amandine Pinot | La Gazette France

Par Amandine Pinot

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 15h27
Le CH de Valenciennes compte 5 500 professionnels.

Le CH de Valenciennes compte 5 500 professionnels.

Ce programme de 350 millions d'euros bénéficie d'une aide de l'Etat de 120 millions d'euros, allouée par l'ARS dans le cadre du Ségur de la Santé. Grâce à cet engagement, le CH de Valenciennes va franchir une nouvelle étape dans son projet «Métamorphoses», après avoir déjà engagé des transformations dans le cadre du plan Hôpital 2007.

En plus de la modernisation des bâtiments, il s'agit de repenser l'organisation du site : mieux articuler les activités de soin (sécurisation du fonctionnement de la maternité en la rapprochant des services d'urgences et de soins critiques) et adapter les espaces aux besoins des patients. Concrètement, un bâtiment neuf de plus de 30 000 m2 sera construit à l'ouest. Il va regrouper les activités de soins aigus : urgences adultes et pédiatriques, soins critiques adultes et néonataux, maternité et plateau interventionnel. Les 10 000 m2 du bâtiment de Monaco, à l'est, seront entièrement restructurés pour accueillir les patients en consultation. Et enfin, le site central de 26 000 m2 sera aussi repensé pour la médecine conventionnelle et ambulatoire, le plateau de cancérologie et la clinique de la femme et les dialyses.

Un plan global de 465 millions d'euros

Le projet «Métamorphoses» s'inscrit dans un vaste plan d'investissement de 465 millions d'euros porté par l'établissement, accompagné par l'Agence Régionale de Santé. Cette aide exceptionnelle de 120 millions est donc un levier important pour le centre hospitalier. «L’enjeu est de disposer d’un hôpital moderne, capable de répondre à la hausse des besoins de santé du territoire et de conforter son rôle dans l’organisation des soins» a commenté Yann-Gaël Amghar, directeur général de l'Agence régionale de santé Hauts-de-France.

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Amandine Pinot | La Gazette France

Amandine Pinot

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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