Le Centre international de Deauville accueillera, le 24 novembre, la 24e édition des Rendez-vous d’affaires de Normandie (RAN). Organisée par les CCI de Normandie, ce rassemblement vise à faciliter les échanges entre entreprises industrielles, donneurs d’ordre et responsables achats.

Le principe : concentrer en une journée plusieurs mois de prospection commerciale. Les participants pourront réaliser jusqu’à 18 rendez-vous BtoB, programmés en amont selon leurs besoins. L’objectif est notamment d’identifier de nouveaux fournisseurs, développer son portefeuille clients et nouer des partenariats industriels.

L’édition 2025 avait réuni 550 entreprises et 72 donneurs d’ordre, pour plus de 4 600 rendez-vous programmés. Pour les organisateurs, ce format doit répondre aux enjeux actuels des entreprises, qui cherchent notamment à renforcer leurs approvisionnements de proximité et à développer de nouvelles coopérations.

Le nucléaire et l’international mis en avant

L’édition 2026 consacrera notamment un espace renforcé à la filière nucléaire. Le Pavillon nucléaire doit permettre aux entreprises normandes d’échanger avec des donneurs d’ordre et des acteurs de la filière, dans un contexte marqué par les perspectives liées aux programmes EPR2 et aux investissements d’EDF.

Les RAN conserveront également une dimension internationale. Pour la quatrième année consécutive, une délégation de donneurs d’ordre venus d’Europe et d’Afrique participera à l’événement, avec l’appui de la CCI Normandie et de Business France.

En 2025, cette séquence avait permis d’organiser 130 rendez-vous entre sept donneurs d’ordre internationaux et 82 PME normandes. Pour les entreprises participantes, les RAN constituent ainsi une occasion de développer leurs réseaux commerciaux, en France comme à l’étranger.

Les inscriptions à l’édition 2026 sont ouvertes.