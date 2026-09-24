«L’Orchestre national de Lille est un bien commun des habitants»

Interview

Un anniversaire (50 ans), un réaménagement au Nouveau Siècle en septembre après une saison hors les murs pour cause de travaux, un nouveau directeur… l’actualité de l'Orchestre national de Lille (ONL) est riche ! L’occasion d’y revenir, au détour d’un entretien avec Jean-Baptiste Henriat, directeur général ayant pris ses fonctions en mai dernier.