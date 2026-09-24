Musique
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Interview
L'entretien du mois. Jean-Baptiste Henriat, directeur général de l'ONL

«L’Orchestre national de Lille est un bien commun des habitants»

Un anniversaire (50 ans), un réaménagement au Nouveau Siècle en septembre après une saison hors les murs pour cause de travaux, un nouveau directeur… l’actualité de l'Orchestre national de Lille (ONL) est riche ! L’occasion d’y revenir, au détour d’un entretien avec Jean-Baptiste Henriat, directeur général ayant pris ses fonctions en mai dernier. 

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p><strong>Vous avez succédé en mai dernier à Nathalie Van Vliet, administratrice générale par intérim de François Bou. Comment s’est déroulée la transition ?</strong></p><p>Très bien. L’Orchestre a en effet eu la chance d’être accompagné pendant cette période par Nathalie Van Vliet, qui connaissait déjà très bien l’établissement. Il faut savoir que la direction d'un orchestre est une course de fond, et la programmation se joue sur le temps long. Celle que nous préparons devient visible plusieurs mois après les premières réflexions. J’ai eu la chance de monter dans un train en marche, dans leq.

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