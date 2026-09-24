«L’Orchestre national de Lille est un bien commun des habitants»

Musique
Concerts à la ferme : la Sucrerie de Francières accueille de la musique classique
12/09/2026 Virginie Kubatko
Francières (60)
Un anniversaire (50 ans), un réaménagement au Nouveau Siècle en septembre après une saison hors les murs pour cause de travaux, un nouveau directeur… l’actualité de l'Orchestre national de Lille (ONL) est riche ! L’occasion d’y revenir, au détour d’un entretien avec Jean-Baptiste Henriat, directeur général ayant pris ses fonctions en mai dernier.
Jean-Baptiste Henriat, nouveau directeur général de l’Orchestre national de Lille© Ugo Ponte
L'Orchestre de Lille à Fives-Cail. © Ugo Ponte
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Musique
12/09/2026 Virginie Kubatko
Francières (60)
Musique
09/09/2026 S.M
Laon (02)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Lille avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune