L’UBE et la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté ont renouvelé leur partenariat à travers la signature de leur convention 2026. Officialisé le 15 juillet à la Maison de l’Université, cet accord s’inscrit dans la continuité d'une collaboration menée depuis plusieurs années pour renforcer l’inclusion des étudiants en situation de handicap et leur offrir des conditions d’apprentissage adaptées.







Un partenariat au service de l’inclusion





Au fil des années, cette coopération est devenue un pilier de la politique d’accompagnement des étudiants en situation de handicap de l’UBE. Le soutien apporté par la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté permet à la Mission Handicap de proposer des solutions adaptées aux besoins des étudiants, avec un accompagnement personnalisé favorisant leur parcours universitaire.





La convention prévoit notamment le financement d'équipements destinés à répondre à différents besoins. Des outils sensoriels, comme des Tangle, des balles sensorielles, des sabliers sensoriels, ainsi que des bouchons d’oreilles, contribuent à améliorer la concentration et à réduire le stress. Le partenariat permet également l’acquisition d’une caméra de grossissement destinée aux étudiants déficients visuels, afin de faciliter l’accès aux enseignements et de renforcer leur autonomie.





Par ailleurs, la convention prévoit également l’accueil d’étudiants en stage ou en emploi au sein de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté, ainsi que des actions de sensibilisation et de présentation des métiers de la banque.



