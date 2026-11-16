L'Union européenne a donné lundi son feu vert au rachat de la deuxième banque privée allemande Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, écartant tout risque pour la concurrence et voyant dans cette transaction majeure une occasion de renforcer son secteur bancaire, encore très fragmenté.

La Commission européenne, gardienne de la concurrence au sein l'UE, a conclu que ce rapprochement, qui doit conforter la stature européenne de la banque milanaise, ne porterait pas atteinte aux consommateurs et aux entreprises dans les pays concernés, en particulier l'Allemagne.

Et elle juge au contraire l'opération bénéfique pour l'économie du continent.

"L'Europe a besoin de banques plus solides" et "les fusions transfrontalières peuvent y contribuer, en permettant aux banques de fonctionner plus efficacement et de mieux résister aux chocs économiques", a souligné la vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence, Teresa Ribera, qui a expliqué à la presse les motivations de cette décision.

Selon elle, ce feu vert n'a pas été décidé aux dépens des consommateurs, et "montre qu'il est possible de renforcer le secteur bancaire européen tout en préservant la concurrence et le libre choix".

Ce rapprochement est "probablement la plus grande transaction transfrontalière bancaire depuis la crise financière", a-t-elle également souligné, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Cette autorisation illustre la nouvelle volonté de Bruxelles de favoriser la création de champions européens transfrontaliers, afin de réduire la fragmentation du marché unique, conformément aux recommandations émises en 2024 par les économistes italiens Mario Draghi et Enrico Letta.

La fragmentation importante du secteur bancaire européen, avec une prédominance d'acteurs nationaux dans les principaux pays, est vue par ces deux experts comme un frein majeur au développement de l'économie. Les deux économistes avaient souligné que l'intégration du secteur financier aiderait à augmenter sa capacité de financement des entreprises, alors que les besoins en capitaux sont énormes, notamment pour financer la transition énergétique ou l'adoption de l'IA.

Signal positif fort

La Commission européenne a lancé plusieurs initiatives pour lever les barrières nationales au sein du marché unique, notamment sur les marchés de capitaux, et est en train de réviser ses règles en matière de fusions-acquisitions pour tenir compte de cette nouvelle doctrine visant à favoriser les fusions transfrontalières.

Ce feu vert libère la voie à UniCredit pour poursuivre sa prise de contrôle hostile de Commerzbank.

Depuis une irruption surprise au capital en 2024, la banque italienne UniCredit a poursuivi méthodiquement sa montée en puissance pour détenir désormais près de 50 % du groupe allemand à l'issue d'une offre publique d'échange lancée au printemps.

L'opération avait déjà reçu le feu vert de la BCE en octobre.

Et UniCredit, qui escomptait recevoir les dernières autorisations requises d'ici la fin du mois, a déjà commencé à plancher sur l'intégration de Commerzbank, qu'elle veut recentrer sur le marché allemand et européen, en réduisant son réseau international.

Ce feu vert "envoie un signal positif fort aux clients et renforce les avantages liés à une plus grande envergure ainsi qu'à une offre globale solide", a estimé UniCredit dans un communiqué.

"C'est une bonne nouvelle car lorsque le marché unique européen se développe, c’est qu'on va dans la bonne direction", celle d'"une Europe qui fait croître son économie", a renchéri le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.

"Nous sommes là pour nos clients et cela ne changera pas à l'avenir", a assuré de son côté la présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, lors d'une conférence financière à Francfort.