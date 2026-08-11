L'industrie sera au cœur d'un rendez-vous dédié aux femmes le 16 septembre prochain à Dijon. Baptisé « Tu as ta place », cet événement organisé par l'UIMM Côte-d'Or a pour objectif de favoriser les échanges entre les entreprises industrielles qui recrutent et les femmes souhaitant découvrir les métiers de l'industrie ou construire leur avenir professionnel dans ce secteur.





Un rendez-vous pour découvrir les opportunités du secteur





Programmée de 15 h à 18 h au Palais des sports Jean-Michel Geoffroy, cette rencontre permettra aux participantes d'échanger directement avec des recruteurs et des professionnelles. Elles pourront découvrir la diversité des métiers proposés, identifier des offres d'emploi, d'alternance ou de formation et mieux appréhender les perspectives offertes par l'industrie.





L'événement, dont l’accès est gratuit, s'adresse aussi bien aux demandeuses d'emploi qu'aux personnes en reconversion ou à celles qui souhaitent simplement s'informer sur les débouchés du secteur. Les organisateurs invitent les candidates à se munir de plusieurs exemplaires de leur CV.





Les entreprises invitées à participer





L'UIMM Côte-d'Or lance également un appel aux entreprises industrielles désireuses de recruter et de mettre en avant leurs métiers. Les employeurs participants pourront présenter leurs activités, rencontrer des candidates et contribuer à favoriser la féminisation des métiers industriels. Leur participation est gratuite, sous réserve d'une inscription préalable.





Organisé avec le soutien de la JDA Handball Féminin, l'événement prévoit également d'offrir à chaque candidate présente un billet pour assister au match programmé le soir même.







