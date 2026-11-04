L’UIMM Grand Hainaut organise cette initiative pour dévoiler la richesse des métiers de l’industrie. Ce secteur offre une grande variété de parcours et de carrières, chacun ayant un impact significatif sur l’avenir. Des métiers allant de l’ingénierie de pointe à la production, de la recherche et développement à la gestion des opérations, illustrent l'étendue des opportunités disponibles. Aujourd’hui, le secteur de l’industrie au Grand Hainaut, c’est 500 établissements, 30 000 salariés, et plus de 7 000 opportunités d’emploi en 2025. Avec son réseau, l'UIMM propose une large gamme de formations initiales, en alternance et professionnelles.

Casser les codes du recrutement

Le Job Dating vise à casser les codes du recrutement. Les entretiens sont basés sur le principe du speed dating : 10 minutes top chrono pour convaincre les recruteurs et décrocher un second entretien. L’objectif n’est pas de précipiter le processus de recrutement. Les candidats ont l'occasion de rencontrer plusieurs employeurs, maximisant ainsi leurs chances de trouver une opportunité qui leur convient. Les offres d’emploi proposées lors de cet événement sont diverses et s’adressent à tous types de profils, quel que soit le niveau d’études ou d’expérience. Une centaine de candidats et une vingtaine d’entreprises sont attendus, promettant ainsi de belles opportunités d’emploi. L’initiative de l’UIMM Grand Hainaut illustre parfaitement son engagement pour l’avenir du secteur de l’industrie et pour l’employabilité locale.

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