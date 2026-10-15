Mobilisation générale pour l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) Est (dont le siège est à Jarville-la-Malgrange) ce 15 octobre.

À partir de 8 h, plusieurs transporteurs et logisticiens se rassembleront devant les deux sièges du Conseil régional Grand Est à Strasbourg et à Metz, accompagnés d’autres organisations professionnelles du secteur.

Objectif : interpeller les élus régionaux sur la situation économique jugée plus que préoccupante et sur le poids que représenteraient de nouvelles charges fiscales avec en première ligne l’Écocontribution poids lourds (ECPL)

«Le transport routier traverse une période de fortes tensions économiques : les charges augmentent sans discontinuer, les marges se resserrent et un nombre croissant d’entreprises se fragilise. Dans ce contexte, l’ECPL et le R-Pass ajouteraient une charge supplémentaire à des entreprises qui n’ont plus les moyens de l’absorber. Ces dispositifs menacent la compétitivité et la pérennité des transporteurs locaux, avec des répercussions directes sur l’emploi, l’attractivité des territoires et l’ensemble des chaînes logistiques régionales», explique l’Union TLF Est.

Représentée au sein du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) Grand Est, l’Union TLF y a porté les préoccupations des entreprises de transport.

Souhait d’une ouverture de concertation

«Cette démarche a nourri la réflexion de la société civile organisée sur les conséquences économiques de l’ECPL. D’abord favorable au principe de cette contribution, le CESER préconise aujourd’hui d’en reporter la mise en œuvre à 2028. Cette évolution confirme qu’une nouvelle fiscalité ne peut être décidée sans tenir pleinement compte de la situation réelle des entreprises».

L’Union TLF demande la suspension du calendrier de mise en œuvre de l’ECPL et souhaite l’ouverture d’une concertation associant acteurs économiques et décideurs régionaux.

«Les entreprises de transport de la région n’ont aujourd’hui plus de marge pour absorber une taxe supplémentaire. Le CESER l’a entendu en préconisant un report à 2028. Nous demandons aux élus régionaux d’en tirer les conséquences : suspendre le calendrier de l’ECPL et ouvrir une véritable concertation avec celles et ceux qui font vivre la logistique du Grand Est», assure Olivier Poncelet, délégué général de l’Union TLF.