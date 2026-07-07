C'est un partenariat stratégique important qu'ont signé l'université Catholique de Lille et l’Université Internationale de la Mer le 7 juillet. Elles ont signé ensemble une convention-cadre de partenariat renforcé pour une durée initiale de 5 ans, dont l'objectif est de structurer un pôle d’excellence pluridisciplinaire autour des enjeux maritimes, océaniques et de l’économie bleue durable. Cela doit permettre aux deux institutions d'associer leurs compétences pour développer des projets d’enseignement, de recherche et d’innovation communs face aux problématiques maritimes mondiales.

En effet, L’océan concentre aujourd'hui 90 % du transport de marchandises et 99 % des communications intercontinentales et doit faire face aux urgences climatiques et géopolitiques. Cette convention doit donner des réponses sur la décarbonation du transport maritime, la protection de la biodiversité et la régulation du climat.

Des projets communs

Le projet prévoit de faire converger les unités d’enseignement existantes de l’UCL et les formations sur mesure de l’UIM dédiées à l’apport de connaissances et au renforcement de compétences sur les sujets maritimes et océaniques. Ce qui permet de se concentrer sur 3 axes : un développement de parcours coordonnés, de modules interdisciplinaires et de doubles diplômes ; une structuration de projets de recherche communs, la valorisation des travaux à l'international et renforcement de la formation doctorale en lien avec l’école doctorale Polytechnique des Hauts-de-France (ED PHF) ; plus d'immersions et de stages, et d'accompagnement des étudiants vers l’entrepreneuriat au sein des filières d’avenir de l'économie bleue.

«Ce partenariat pragmatique et orienté vers l'action s'inscrit dans une logique de "proof of concept". La majorité des projets se développera au plus près du terrain, au sein de nos entités et facultés telles que l’ICAM, JUNIA, la FLSH, la FGES, la Faculté de Droit, ESPOL ou ESPAS-ESTICE» souligne Patrick Scauflaire, Président Recteur de l’Université Catholique de Lille.