Fin septembre, l'université de Lille et le Crédit Mutuel Nord Europe ont fêté leurs 20 ans de partenariat. Un partenariat débuté en 2006 lorsque la banque a financé des travaux de recherche consacrés à l’économie et à la finance, et que l'université de Lille a lancé une première promotion du master banque-finance, porté par l’IAE de Lille. Depuis, 14 promotions se sont succédé et plus de 160 collaborateurs ont pu développer leurs compétences, obtenir un diplôme de niveau bac+5 et ainsi accélérer leur projet professionnel grâce à la formation continue.

Dernier élément du partenariat entre les deux entités : la charte Talents & Inclusion de l’Université de Lille, signée par le Crédit Mutuel Nord Europe en février 2026. L'objectif de cette charte est de mettre en œuvre une politique co-construite et co-gérée d'accompagnement des étudiants en situation de handicap dans leurs études, dans leur parcours de qualification et d’accès à l’emploi.

«Depuis 20 ans, l’Université de Lille et le Crédit Mutuel Nord Europe ont construit un partenariat original et ambitieux qui s’est progressivement déployé autour d’actions ciblées dans le domaine de la formation, de la vie étudiante et de la recherche. Cette dynamique de collaboration illustre les synergies existantes entre des acteurs essentiels de l’économie régionale pour répondre aux transformations de la société et agir au service des étudiants et au bénéfice du territoire», explique Régis Bordet, Président de l’Université de Lille